Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.169318 $ 0.169318 $ 0.169318 24J Rendah $ 0.172848 $ 0.172848 $ 0.172848 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.169318$ 0.169318 $ 0.169318 24J Tinggi $ 0.172848$ 0.172848 $ 0.172848 Sepanjang Masa $ 0.187356$ 0.187356 $ 0.187356 Harga Terendah $ 0.01883564$ 0.01883564 $ 0.01883564 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +0.66% Perubahan Harga (7D) +1.96% Perubahan Harga (7D) +1.96%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) harga masa nyata ialah $0.170112. Sepanjang 24 jam yang lalu, RFSTETH didagangkan antara $ 0.169318 rendah dan $ 0.172848 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RFSTETH sepanjang masa ialah $ 0.187356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01883564.

Dari segi prestasi jangka pendek, RFSTETH telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.66% dalam 24 jam dan +1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Bekalan Peredaran 6.85 6.85 6.85 Jumlah Bekalan 6.853685675685387 6.853685675685387 6.853685675685387

Had Pasaran semasa Return Finance Lido stETH ialah $ 1.17, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RFSTETH ialah 6.85, dengan jumlah bekalan sebanyak 6.853685675685387. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.17.