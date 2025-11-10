Return to Beginnings Harga Hari Ini

Harga langsung Return to Beginnings (ROOTS) hari ini ialah $ 0.00000797, dengan 1.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROOTS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000797 setiap ROOTS.

Return to Beginnings kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,966.42, dengan bekalan edaran sebanyak 999.26M ROOTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROOTS didagangkan antara $ 0.00000775 (rendah) dan $ 0.00000806 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00047137, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000757.

Dalam prestasi jangka pendek, ROOTS dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -6.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Return to Beginnings (ROOTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Bekalan Peredaran 999.26M 999.26M 999.26M Jumlah Bekalan 999,264,903.851437 999,264,903.851437 999,264,903.851437

Had Pasaran semasa Return to Beginnings ialah $ 7.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROOTS ialah 999.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999264903.851437. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.97K.