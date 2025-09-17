Lagi Mengenai REV3L

REV3AL Logo

REV3AL Harga (REV3L)

Tidak tersenarai

1 REV3L ke USD Harga Langsung:

$0.00024997
$0.00024997$0.00024997
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
REV3AL (REV3L) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:20:51 (UTC+8)

REV3AL (REV3L) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00024826
$ 0.00024826$ 0.00024826
24J Rendah
$ 0.00024999
$ 0.00024999$ 0.00024999
24J Tinggi

$ 0.00024826
$ 0.00024826$ 0.00024826

$ 0.00024999
$ 0.00024999$ 0.00024999

$ 0.139958
$ 0.139958$ 0.139958

$ 0.00009577
$ 0.00009577$ 0.00009577

--

+0.16%

+17.60%

+17.60%

REV3AL (REV3L) harga masa nyata ialah $0.00024997. Sepanjang 24 jam yang lalu, REV3L didagangkan antara $ 0.00024826 rendah dan $ 0.00024999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REV3L sepanjang masa ialah $ 0.139958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009577.

Dari segi prestasi jangka pendek, REV3L telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +17.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

REV3AL (REV3L) Maklumat Pasaran

$ 104.36K
$ 104.36K$ 104.36K

--
----

$ 249.97K
$ 249.97K$ 249.97K

417.49M
417.49M 417.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa REV3AL ialah $ 104.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REV3L ialah 417.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 249.97K.

REV3AL (REV3L) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga REV3AL kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga REV3AL kepada USD adalah $ +0.0000403107.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga REV3AL kepada USD adalah $ -0.0000325352.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga REV3AL kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.16%
30 Hari$ +0.0000403107+16.13%
60 Hari$ -0.0000325352-13.01%
90 Hari$ 0--

Apakah itu REV3AL (REV3L)

REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models.

REV3AL (REV3L) Sumber

Laman Web Rasmi

REV3AL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai REV3AL (REV3L) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset REV3AL (REV3L) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk REV3AL.

Semak REV3AL ramalan harga sekarang!

REV3L kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik REV3AL (REV3L)

Memahami tokenomik REV3AL (REV3L) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REV3L dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai REV3AL (REV3L)

Berapakah nilai REV3AL (REV3L) hari ini?
Harga langsung REV3L dalam USD ialah 0.00024997 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REV3L ke USD?
Harga semasa REV3L ke USD ialah $ 0.00024997. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran REV3AL?
Had pasaran untuk REV3L ialah $ 104.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REV3L?
Bekalan edaran REV3L ialah 417.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REV3L?
REV3L mencapai harga ATH sebanyak 0.139958 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REV3L?
REV3L melihat harga ATL sebanyak 0.00009577 USD.
Berapakah jumlah dagangan REV3L?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REV3Lialah -- USD.
Adakah REV3L akan naik lebih tinggi tahun ini?
REV3L mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REV3Lramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:20:51 (UTC+8)

