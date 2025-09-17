REV3AL (REV3L) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00024826 $ 0.00024826 $ 0.00024826 24J Rendah $ 0.00024999 $ 0.00024999 $ 0.00024999 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00024826$ 0.00024826 $ 0.00024826 24J Tinggi $ 0.00024999$ 0.00024999 $ 0.00024999 Sepanjang Masa $ 0.139958$ 0.139958 $ 0.139958 Harga Terendah $ 0.00009577$ 0.00009577 $ 0.00009577 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +17.60% Perubahan Harga (7D) +17.60%

REV3AL (REV3L) harga masa nyata ialah $0.00024997. Sepanjang 24 jam yang lalu, REV3L didagangkan antara $ 0.00024826 rendah dan $ 0.00024999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REV3L sepanjang masa ialah $ 0.139958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009577.

Dari segi prestasi jangka pendek, REV3L telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +17.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

REV3AL (REV3L) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 104.36K$ 104.36K $ 104.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 249.97K$ 249.97K $ 249.97K Bekalan Peredaran 417.49M 417.49M 417.49M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa REV3AL ialah $ 104.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REV3L ialah 417.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 249.97K.