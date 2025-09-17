Apakah itu Revain (REV)

Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Revain (REV) Berapakah nilai Revain (REV) hari ini? Harga langsung REV dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REV ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa REV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Revain? Had pasaran untuk REV ialah $ 1.68M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REV? Bekalan edaran REV ialah 184.55B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REV? REV mencapai harga ATH sebanyak 3.85 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REV? REV melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan REV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REVialah -- USD . Adakah REV akan naik lebih tinggi tahun ini? REV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

