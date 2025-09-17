Revenant (GAMEFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Harga Terendah $ 0.01089769$ 0.01089769 $ 0.01089769 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Revenant (GAMEFI) harga masa nyata ialah $0.01358955. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAMEFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAMEFI sepanjang masa ialah $ 3.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01089769.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAMEFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Revenant (GAMEFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.04K$ 28.04K $ 28.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K Bekalan Peredaran 2.06M 2.06M 2.06M Jumlah Bekalan 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Had Pasaran semasa Revenant ialah $ 28.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAMEFI ialah 2.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.77K.