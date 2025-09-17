Apakah itu Revenue Coin (RVC)

Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.

Revenue Coin (RVC) Sumber Laman Web Rasmi

Revenue Coin Ramalan Harga (USD)

RVC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Revenue Coin (RVC)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Revenue Coin (RVC) Berapakah nilai Revenue Coin (RVC) hari ini? Harga langsung RVC dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RVC ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa RVC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Revenue Coin? Had pasaran untuk RVC ialah $ 419.95K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RVC? Bekalan edaran RVC ialah 862.44M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RVC? RVC mencapai harga ATH sebanyak 0.04277222 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RVC? RVC melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan RVC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RVCialah -- USD . Adakah RVC akan naik lebih tinggi tahun ini? RVC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RVCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Revenue Coin (RVC) Kemas Kini Industri Penting