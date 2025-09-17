Reverse Unit Bias (RUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 17,403,242 $ 17,403,242 $ 17,403,242 24J Rendah $ 19,678,990 $ 19,678,990 $ 19,678,990 24J Tinggi 24J Rendah $ 17,403,242$ 17,403,242 $ 17,403,242 24J Tinggi $ 19,678,990$ 19,678,990 $ 19,678,990 Sepanjang Masa $ 19,678,990$ 19,678,990 $ 19,678,990 Harga Terendah $ 1,844,979$ 1,844,979 $ 1,844,979 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -8.18% Perubahan Harga (7D) +80.55% Perubahan Harga (7D) +80.55%

Reverse Unit Bias (RUB) harga masa nyata ialah $17,431,950. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUB didagangkan antara $ 17,403,242 rendah dan $ 19,678,990 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUB sepanjang masa ialah $ 19,678,990, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,844,979.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUB telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -8.18% dalam 24 jam dan +80.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reverse Unit Bias (RUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.45M$ 17.45M $ 17.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.45M$ 17.45M $ 17.45M Bekalan Peredaran 1.00 1.00 1.00 Jumlah Bekalan 1.0 1.0 1.0

Had Pasaran semasa Reverse Unit Bias ialah $ 17.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUB ialah 1.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.45M.