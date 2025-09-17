Revest Finance (RVST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00607272 $ 0.00607272 $ 0.00607272 24J Rendah $ 0.00637022 $ 0.00637022 $ 0.00637022 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00607272$ 0.00607272 $ 0.00607272 24J Tinggi $ 0.00637022$ 0.00637022 $ 0.00637022 Sepanjang Masa $ 0.534352$ 0.534352 $ 0.534352 Harga Terendah $ 0.00322057$ 0.00322057 $ 0.00322057 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -4.03% Perubahan Harga (7D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -2.10%

Revest Finance (RVST) harga masa nyata ialah $0.00610171. Sepanjang 24 jam yang lalu, RVST didagangkan antara $ 0.00607272 rendah dan $ 0.00637022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RVST sepanjang masa ialah $ 0.534352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00322057.

Dari segi prestasi jangka pendek, RVST telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -4.03% dalam 24 jam dan -2.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Revest Finance (RVST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 556.64K$ 556.64K $ 556.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 609.28K$ 609.28K $ 609.28K Bekalan Peredaran 91.36M 91.36M 91.36M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Revest Finance ialah $ 556.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RVST ialah 91.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 609.28K.