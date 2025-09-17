Revolt 2 Earn (RVLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.13% Perubahan Harga (7D) +2.78% Perubahan Harga (7D) +2.78%

Revolt 2 Earn (RVLT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RVLT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RVLT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RVLT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.13% dalam 24 jam dan +2.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Revolt 2 Earn (RVLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 723.04K$ 723.04K $ 723.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 726.96K$ 726.96K $ 726.96K Bekalan Peredaran 65.07T 65.07T 65.07T Jumlah Bekalan 65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0

Had Pasaran semasa Revolt 2 Earn ialah $ 723.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RVLT ialah 65.07T, dengan jumlah bekalan sebanyak 65424725966677.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 726.96K.