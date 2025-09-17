Revomon (REVO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01958103 $ 0.01958103 $ 0.01958103 24J Rendah $ 0.02139698 $ 0.02139698 $ 0.02139698 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01958103$ 0.01958103 $ 0.01958103 24J Tinggi $ 0.02139698$ 0.02139698 $ 0.02139698 Sepanjang Masa $ 0.168708$ 0.168708 $ 0.168708 Harga Terendah $ 0.00518872$ 0.00518872 $ 0.00518872 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +8.45% Perubahan Harga (7D) +12.88% Perubahan Harga (7D) +12.88%

Revomon (REVO) harga masa nyata ialah $0.02134706. Sepanjang 24 jam yang lalu, REVO didagangkan antara $ 0.01958103 rendah dan $ 0.02139698 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REVO sepanjang masa ialah $ 0.168708, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00518872.

Dari segi prestasi jangka pendek, REVO telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +8.45% dalam 24 jam dan +12.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Revomon (REVO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 648.63K$ 648.63K $ 648.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 982.89K$ 982.89K $ 982.89K Bekalan Peredaran 30.36M 30.36M 30.36M Jumlah Bekalan 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0

Had Pasaran semasa Revomon ialah $ 648.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REVO ialah 30.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 982.89K.