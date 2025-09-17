Revuto (REVU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00414777 $ 0.00414777 $ 0.00414777 24J Rendah $ 0.0043005 $ 0.0043005 $ 0.0043005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00414777$ 0.00414777 $ 0.00414777 24J Tinggi $ 0.0043005$ 0.0043005 $ 0.0043005 Sepanjang Masa $ 0.240161$ 0.240161 $ 0.240161 Harga Terendah $ 0.00381177$ 0.00381177 $ 0.00381177 Perubahan Harga (1J) +1.13% Perubahan Harga (1D) +2.40% Perubahan Harga (7D) +6.86% Perubahan Harga (7D) +6.86%

Revuto (REVU) harga masa nyata ialah $0.00429275. Sepanjang 24 jam yang lalu, REVU didagangkan antara $ 0.00414777 rendah dan $ 0.0043005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REVU sepanjang masa ialah $ 0.240161, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00381177.

Dari segi prestasi jangka pendek, REVU telah berubah sebanyak +1.13% sejak sejam yang lalu, +2.40% dalam 24 jam dan +6.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Revuto (REVU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 783.18K$ 783.18K $ 783.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Bekalan Peredaran 182.11M 182.11M 182.11M Jumlah Bekalan 280,125,000.0 280,125,000.0 280,125,000.0

Had Pasaran semasa Revuto ialah $ 783.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REVU ialah 182.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 280125000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.20M.