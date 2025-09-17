REVV (REVV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00133002 24J Tinggi $ 0.00137856 Sepanjang Masa $ 0.632317 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.53% Perubahan Harga (7D) -0.04%

REVV (REVV) harga masa nyata ialah $0.0013499. Sepanjang 24 jam yang lalu, REVV didagangkan antara $ 0.00133002 rendah dan $ 0.00137856 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REVV sepanjang masa ialah $ 0.632317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REVV telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan -0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

REVV (REVV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.49M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.02M Bekalan Peredaran 1.11B Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa REVV ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REVV ialah 1.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.02M.