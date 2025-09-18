Lagi Mengenai REWARD

Rewardable Logo

Rewardable Harga (REWARD)

Tidak tersenarai

1 REWARD ke USD Harga Langsung:

$0.00018616
$0.00018616$0.00018616
+2.00%1D
mexc
USD
Rewardable (REWARD) Carta Harga Langsung
Rewardable (REWARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.611392
$ 0.611392$ 0.611392

$ 0
$ 0$ 0

+1.77%

+2.04%

+117.18%

+117.18%

Rewardable (REWARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REWARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REWARD sepanjang masa ialah $ 0.611392, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REWARD telah berubah sebanyak +1.77% sejak sejam yang lalu, +2.04% dalam 24 jam dan +117.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rewardable (REWARD) Maklumat Pasaran

$ 46.13K
$ 46.13K$ 46.13K

--
----

$ 186.16K
$ 186.16K$ 186.16K

247.79M
247.79M 247.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rewardable ialah $ 46.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REWARD ialah 247.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.16K.

Rewardable (REWARD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Rewardable kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Rewardable kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Rewardable kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Rewardable kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.04%
30 Hari$ 0+1,230.04%
60 Hari$ 0+945.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Rewardable (REWARD)

Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.

Rewardable (REWARD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Rewardable Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rewardable (REWARD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rewardable (REWARD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rewardable.

Semak Rewardable ramalan harga sekarang!

REWARD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Rewardable (REWARD)

Memahami tokenomik Rewardable (REWARD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REWARD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rewardable (REWARD)

Berapakah nilai Rewardable (REWARD) hari ini?
Harga langsung REWARD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REWARD ke USD?
Harga semasa REWARD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rewardable?
Had pasaran untuk REWARD ialah $ 46.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REWARD?
Bekalan edaran REWARD ialah 247.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REWARD?
REWARD mencapai harga ATH sebanyak 0.611392 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REWARD?
REWARD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan REWARD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REWARDialah -- USD.
Adakah REWARD akan naik lebih tinggi tahun ini?
REWARD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REWARDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.