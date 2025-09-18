Rewardable (REWARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.611392$ 0.611392 $ 0.611392 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.77% Perubahan Harga (1D) +2.04% Perubahan Harga (7D) +117.18% Perubahan Harga (7D) +117.18%

Rewardable (REWARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REWARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REWARD sepanjang masa ialah $ 0.611392, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REWARD telah berubah sebanyak +1.77% sejak sejam yang lalu, +2.04% dalam 24 jam dan +117.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rewardable (REWARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 186.16K$ 186.16K $ 186.16K Bekalan Peredaran 247.79M 247.79M 247.79M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rewardable ialah $ 46.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REWARD ialah 247.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.16K.