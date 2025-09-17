Lagi Mengenai REXBT

rexbt by Virtuals Logo

rexbt by Virtuals Harga (REXBT)

Tidak tersenarai

1 REXBT ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.20%1D
mexc
USD
rexbt by Virtuals (REXBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:23:28 (UTC+8)

rexbt by Virtuals (REXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00419595
$ 0.00419595$ 0.00419595

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

+0.24%

+2.44%

+2.44%

rexbt by Virtuals (REXBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REXBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REXBT sepanjang masa ialah $ 0.00419595, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REXBT telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +2.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

rexbt by Virtuals (REXBT) Maklumat Pasaran

$ 54.68K
$ 54.68K$ 54.68K

--
----

$ 54.68K
$ 54.68K$ 54.68K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,482.759714
999,972,482.759714 999,972,482.759714

Had Pasaran semasa rexbt by Virtuals ialah $ 54.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REXBT ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999972482.759714. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.68K.

rexbt by Virtuals (REXBT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga rexbt by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga rexbt by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga rexbt by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga rexbt by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.24%
30 Hari$ 0+17.75%
60 Hari$ 0-0.32%
90 Hari$ 0--

Apakah itu rexbt by Virtuals (REXBT)

Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

rexbt by Virtuals (REXBT) Sumber

rexbt by Virtuals Ramalan Harga (USD)

REXBT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik rexbt by Virtuals (REXBT)

Memahami tokenomik rexbt by Virtuals (REXBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REXBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai rexbt by Virtuals (REXBT)

Berapakah nilai rexbt by Virtuals (REXBT) hari ini?
Harga langsung REXBT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REXBT ke USD?
Harga semasa REXBT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran rexbt by Virtuals?
Had pasaran untuk REXBT ialah $ 54.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REXBT?
Bekalan edaran REXBT ialah 999.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REXBT?
REXBT mencapai harga ATH sebanyak 0.00419595 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REXBT?
REXBT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan REXBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REXBTialah -- USD.
Adakah REXBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
REXBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REXBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
