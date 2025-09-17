RFOX (RFOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00028285 $ 0.00028285 $ 0.00028285 24J Rendah $ 0.00093886 $ 0.00093886 $ 0.00093886 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00028285$ 0.00028285 $ 0.00028285 24J Tinggi $ 0.00093886$ 0.00093886 $ 0.00093886 Sepanjang Masa $ 0.377778$ 0.377778 $ 0.377778 Harga Terendah $ 0.00017105$ 0.00017105 $ 0.00017105 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -0.26% Perubahan Harga (7D) -67.31% Perubahan Harga (7D) -67.31%

RFOX (RFOX) harga masa nyata ialah $0.00028912. Sepanjang 24 jam yang lalu, RFOX didagangkan antara $ 0.00028285 rendah dan $ 0.00093886 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RFOX sepanjang masa ialah $ 0.377778, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017105.

Dari segi prestasi jangka pendek, RFOX telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.26% dalam 24 jam dan -67.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RFOX (RFOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 557.90K$ 557.90K $ 557.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 575.01K$ 575.01K $ 575.01K Bekalan Peredaran 1.93B 1.93B 1.93B Jumlah Bekalan 1,988,838,078.0 1,988,838,078.0 1,988,838,078.0

Had Pasaran semasa RFOX ialah $ 557.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RFOX ialah 1.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1988838078.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 575.01K.