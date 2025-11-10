Rhetor Harga Hari Ini

Harga langsung Rhetor (RT) hari ini ialah $ 0.01172679, dengan 1.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RT kepada USD penukaran adalah $ 0.01172679 setiap RT.

Rhetor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,668,435, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M RT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RT didagangkan antara $ 0.01138146 (rendah) dan $ 0.01186398 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02402558, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00825541.

Dalam prestasi jangka pendek, RT dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan +12.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Rhetor (RT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.67M$ 11.67M $ 11.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.67M$ 11.67M $ 11.67M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Had Pasaran semasa Rhetor ialah $ 11.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999501.125052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.67M.