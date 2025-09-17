Rhun Capital (RHUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00486932$ 0.00486932 $ 0.00486932 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +1.24% Perubahan Harga (7D) +1.24%

Rhun Capital (RHUN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RHUN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RHUN sepanjang masa ialah $ 0.00486932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RHUN telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +1.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rhun Capital (RHUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.03K$ 21.03K $ 21.03K Bekalan Peredaran 964.89M 964.89M 964.89M Jumlah Bekalan 999,949,257.950989 999,949,257.950989 999,949,257.950989

Had Pasaran semasa Rhun Capital ialah $ 20.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RHUN ialah 964.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999949257.950989. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.03K.