Ribbit on Base Harga Hari Ini

Harga langsung Ribbit on Base (RIBBIT) hari ini ialah $ 0.00001936, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIBBIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00001936 setiap RIBBIT.

Ribbit on Base kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,361.89, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B RIBBIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIBBIT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00050938, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001566.

Dalam prestasi jangka pendek, RIBBIT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ribbit on Base (RIBBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ribbit on Base ialah $ 19.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIBBIT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.36K.