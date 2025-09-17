Apakah itu Rick the NPC (RICK)

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Rick the NPC (RICK) Sumber Laman Web Rasmi

Rick the NPC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rick the NPC (RICK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rick the NPC (RICK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rick the NPC.

Semak Rick the NPC ramalan harga sekarang!

RICK kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Rick the NPC (RICK)

Memahami tokenomik Rick the NPC (RICK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RICK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rick the NPC (RICK) Berapakah nilai Rick the NPC (RICK) hari ini? Harga langsung RICK dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RICK ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa RICK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rick the NPC? Had pasaran untuk RICK ialah $ 57.04K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RICK? Bekalan edaran RICK ialah 998.69M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RICK? RICK mencapai harga ATH sebanyak 0.00102626 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RICK? RICK melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan RICK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RICKialah -- USD . Adakah RICK akan naik lebih tinggi tahun ini? RICK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RICKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Rick the NPC (RICK) Kemas Kini Industri Penting