Ricky The Raccoon Harga Hari Ini

Harga langsung Ricky The Raccoon (RICKY) hari ini ialah $ 0.00003854, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RICKY kepada USD penukaran adalah $ 0.00003854 setiap RICKY.

Ricky The Raccoon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,543, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B RICKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RICKY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00478606, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003442.

Dalam prestasi jangka pendek, RICKY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ricky The Raccoon (RICKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ricky The Raccoon ialah $ 38.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RICKY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.54K.