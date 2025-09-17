Ridges AI (SN62) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 19.07 $ 19.07 $ 19.07 24J Rendah $ 23.08 $ 23.08 $ 23.08 24J Tinggi 24J Rendah $ 19.07$ 19.07 $ 19.07 24J Tinggi $ 23.08$ 23.08 $ 23.08 Sepanjang Masa $ 33.37$ 33.37 $ 33.37 Harga Terendah $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Perubahan Harga (1J) -1.47% Perubahan Harga (1D) -10.35% Perubahan Harga (7D) -19.81% Perubahan Harga (7D) -19.81%

Ridges AI (SN62) harga masa nyata ialah $20.56. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN62 didagangkan antara $ 19.07 rendah dan $ 23.08 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN62 sepanjang masa ialah $ 33.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.42.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN62 telah berubah sebanyak -1.47% sejak sejam yang lalu, -10.35% dalam 24 jam dan -19.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ridges AI (SN62) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.08M$ 54.08M $ 54.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.08M$ 54.08M $ 54.08M Bekalan Peredaran 2.63M 2.63M 2.63M Jumlah Bekalan 2,628,889.629497849 2,628,889.629497849 2,628,889.629497849

Had Pasaran semasa Ridges AI ialah $ 54.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN62 ialah 2.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2628889.629497849. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.08M.