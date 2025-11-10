Ridotto Harga Hari Ini

Harga langsung Ridotto (RDT) hari ini ialah $ 0.00314693, dengan 19.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RDT kepada USD penukaran adalah $ 0.00314693 setiap RDT.

Ridotto kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 989,662, dengan bekalan edaran sebanyak 314.76M RDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RDT didagangkan antara $ 0.00262281 (rendah) dan $ 0.00316807 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0025193.

Dalam prestasi jangka pendek, RDT dipindahkan -0.35% dalam sejam terakhir dan -46.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ridotto (RDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 989.66K$ 989.66K $ 989.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Bekalan Peredaran 314.76M 314.76M 314.76M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

