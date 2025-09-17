Riecoin (RIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00628914 $ 0.00628914 $ 0.00628914 24J Rendah $ 0.00640587 $ 0.00640587 $ 0.00640587 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00628914$ 0.00628914 $ 0.00628914 24J Tinggi $ 0.00640587$ 0.00640587 $ 0.00640587 Sepanjang Masa $ 0.56919$ 0.56919 $ 0.56919 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -8.79% Perubahan Harga (7D) -8.79%

Riecoin (RIC) harga masa nyata ialah $0.00635924. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIC didagangkan antara $ 0.00628914 rendah dan $ 0.00640587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIC sepanjang masa ialah $ 0.56919, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIC telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan -8.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Riecoin (RIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 446.34K$ 446.34K $ 446.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 533.78K$ 533.78K $ 533.78K Bekalan Peredaran 70.24M 70.24M 70.24M Jumlah Bekalan 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0

Had Pasaran semasa Riecoin ialah $ 446.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIC ialah 70.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 533.78K.