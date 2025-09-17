Rifampicin ($RIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00195986 $ 0.00195986 $ 0.00195986 24J Rendah $ 0.00202741 $ 0.00202741 $ 0.00202741 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00195986$ 0.00195986 $ 0.00195986 24J Tinggi $ 0.00202741$ 0.00202741 $ 0.00202741 Sepanjang Masa $ 0.247831$ 0.247831 $ 0.247831 Harga Terendah $ 0.00137371$ 0.00137371 $ 0.00137371 Perubahan Harga (1J) -0.93% Perubahan Harga (1D) -2.22% Perubahan Harga (7D) -7.63% Perubahan Harga (7D) -7.63%

Rifampicin ($RIF) harga masa nyata ialah $0.00197689. Sepanjang 24 jam yang lalu, $RIF didagangkan antara $ 0.00195986 rendah dan $ 0.00202741 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $RIF sepanjang masa ialah $ 0.247831, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00137371.

Dari segi prestasi jangka pendek, $RIF telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, -2.22% dalam 24 jam dan -7.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rifampicin ($RIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Jumlah Bekalan 999,655,351.8 999,655,351.8 999,655,351.8

Had Pasaran semasa Rifampicin ialah $ 1.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $RIF ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999655351.8. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.