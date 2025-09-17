RIFT AI (RIFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00905789 $ 0.00905789 $ 0.00905789 24J Rendah $ 0.00937839 $ 0.00937839 $ 0.00937839 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00905789$ 0.00905789 $ 0.00905789 24J Tinggi $ 0.00937839$ 0.00937839 $ 0.00937839 Sepanjang Masa $ 0.02960724$ 0.02960724 $ 0.02960724 Harga Terendah $ 0.00606932$ 0.00606932 $ 0.00606932 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +9.31% Perubahan Harga (7D) +9.31%

RIFT AI (RIFT) harga masa nyata ialah $0.00917562. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIFT didagangkan antara $ 0.00905789 rendah dan $ 0.00937839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIFT sepanjang masa ialah $ 0.02960724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00606932.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIFT telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +9.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RIFT AI (RIFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,983.520765 999,996,983.520765 999,996,983.520765

Had Pasaran semasa RIFT AI ialah $ 9.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIFT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996983.520765. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.19M.