Rigel Protocol (RGP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00290055 $ 0.00290055 $ 0.00290055 24J Rendah $ 0.00958369 $ 0.00958369 $ 0.00958369 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00290055$ 0.00290055 $ 0.00290055 24J Tinggi $ 0.00958369$ 0.00958369 $ 0.00958369 Sepanjang Masa $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Harga Terendah $ 0.00276298$ 0.00276298 $ 0.00276298 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -27.16% Perubahan Harga (7D) -10.69% Perubahan Harga (7D) -10.69%

Rigel Protocol (RGP) harga masa nyata ialah $0.003915. Sepanjang 24 jam yang lalu, RGP didagangkan antara $ 0.00290055 rendah dan $ 0.00958369 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RGP sepanjang masa ialah $ 6.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00276298.

Dari segi prestasi jangka pendek, RGP telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -27.16% dalam 24 jam dan -10.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rigel Protocol (RGP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.52K$ 3.52K $ 3.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Bekalan Peredaran 900.00K 900.00K 900.00K Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Rigel Protocol ialah $ 3.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RGP ialah 900.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.57K.