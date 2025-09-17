RigoBlock (GRG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.19335 $ 0.19335 $ 0.19335 24J Rendah $ 0.214706 $ 0.214706 $ 0.214706 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.19335$ 0.19335 $ 0.19335 24J Tinggi $ 0.214706$ 0.214706 $ 0.214706 Sepanjang Masa $ 115.8$ 115.8 $ 115.8 Harga Terendah $ 0.00031274$ 0.00031274 $ 0.00031274 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) -4.70% Perubahan Harga (7D) -4.70%

RigoBlock (GRG) harga masa nyata ialah $0.194541. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRG didagangkan antara $ 0.19335 rendah dan $ 0.214706 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRG sepanjang masa ialah $ 115.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00031274.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRG telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan -4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RigoBlock (GRG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Bekalan Peredaran 6.59M 6.59M 6.59M Jumlah Bekalan 7,600,065.00758257 7,600,065.00758257 7,600,065.00758257

Had Pasaran semasa RigoBlock ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRG ialah 6.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7600065.00758257. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.48M.