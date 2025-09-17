RIKO (RIKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02821103$ 0.02821103 $ 0.02821103 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) +2.50% Perubahan Harga (7D) +3.18% Perubahan Harga (7D) +3.18%

RIKO (RIKO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIKO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIKO sepanjang masa ialah $ 0.02821103, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIKO telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +2.50% dalam 24 jam dan +3.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RIKO (RIKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Bekalan Peredaran 574.21M 574.21M 574.21M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RIKO ialah $ 24.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIKO ialah 574.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.76K.