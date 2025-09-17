Rina By Arc (RINA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00190153$ 0.00190153 $ 0.00190153 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.67% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +4.50% Perubahan Harga (7D) +4.50%

Rina By Arc (RINA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RINA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RINA sepanjang masa ialah $ 0.00190153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RINA telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +4.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rina By Arc (RINA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rina By Arc ialah $ 29.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RINA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.09K.