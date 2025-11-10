Ring AI Harga Hari Ini

Harga langsung Ring AI (RING) hari ini ialah $ 0.00406791, dengan 22.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RING kepada USD penukaran adalah $ 0.00406791 setiap RING.

Ring AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 406,791, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M RING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RING didagangkan antara $ 0.00331763 (rendah) dan $ 0.00401455 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.87041, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00129543.

Dalam prestasi jangka pendek, RING dipindahkan +1.99% dalam sejam terakhir dan +89.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ring AI (RING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 406.79K$ 406.79K $ 406.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 406.79K$ 406.79K $ 406.79K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Ring AI ialah $ 406.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RING ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 406.79K.