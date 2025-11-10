RingDAO Harga Hari Ini

Harga langsung RingDAO (RING) hari ini ialah $ 0.00099081, dengan 3.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RING kepada USD penukaran adalah $ 0.00099081 setiap RING.

RingDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,681,116, dengan bekalan edaran sebanyak 1.70B RING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RING didagangkan antara $ 0.00095122 (rendah) dan $ 0.00100059 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.30361, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00086953.

Dalam prestasi jangka pendek, RING dipindahkan -0.91% dalam sejam terakhir dan -11.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RingDAO (RING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Bekalan Peredaran 1.70B 1.70B 1.70B Jumlah Bekalan 2,099,840,188.0 2,099,840,188.0 2,099,840,188.0

