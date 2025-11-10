Ringfence Harga Hari Ini

Harga langsung Ringfence (RING) hari ini ialah $ 0.00131955, dengan 1.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RING kepada USD penukaran adalah $ 0.00131955 setiap RING.

Ringfence kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 67,564, dengan bekalan edaran sebanyak 51.35M RING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RING didagangkan antara $ 0.00120552 (rendah) dan $ 0.00133871 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00631812, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RING dipindahkan +1.13% dalam sejam terakhir dan -7.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ringfence (RING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.56K$ 67.56K $ 67.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 51.35M 51.35M 51.35M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ringfence ialah $ 67.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RING ialah 51.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.