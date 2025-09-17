Rings scBTC (SCBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 114,600 24J Tinggi $ 118,268 Sepanjang Masa $ 123,480 Harga Terendah $ 74,083 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) +2.18% Perubahan Harga (7D) +5.34%

Rings scBTC (SCBTC) harga masa nyata ialah $117,537. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCBTC didagangkan antara $ 114,600 rendah dan $ 118,268 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCBTC sepanjang masa ialah $ 123,480, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 74,083.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCBTC telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, +2.18% dalam 24 jam dan +5.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rings scBTC (SCBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.94M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.94M Bekalan Peredaran 254.69 Jumlah Bekalan 254.69310609

Had Pasaran semasa Rings scBTC ialah $ 29.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCBTC ialah 254.69, dengan jumlah bekalan sebanyak 254.69310609. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.94M.