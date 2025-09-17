Lagi Mengenai SCUSD

Maklumat Harga SCUSD

Kertas putih SCUSD

Laman Web Rasmi SCUSD

Tokenomik SCUSD

Ramalan Harga SCUSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Rings scUSD Logo

Rings scUSD Harga (SCUSD)

Tidak tersenarai

1 SCUSD ke USD Harga Langsung:

$0.998711
$0.998711$0.998711
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Rings scUSD (SCUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:44:11 (UTC+8)

Rings scUSD (SCUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.997189
$ 0.997189$ 0.997189
24J Rendah
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998
24J Tinggi

$ 0.997189
$ 0.997189$ 0.997189

$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.944488
$ 0.944488$ 0.944488

-0.01%

+0.13%

+0.20%

+0.20%

Rings scUSD (SCUSD) harga masa nyata ialah $0.998711. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCUSD didagangkan antara $ 0.997189 rendah dan $ 0.9998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCUSD sepanjang masa ialah $ 1.017, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.944488.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCUSD telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rings scUSD (SCUSD) Maklumat Pasaran

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

1.92M
1.92M 1.92M

1,916,841.0
1,916,841.0 1,916,841.0

Had Pasaran semasa Rings scUSD ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCUSD ialah 1.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1916841.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.

Rings scUSD (SCUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Rings scUSD kepada USD adalah $ +0.00127716.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Rings scUSD kepada USD adalah $ +0.0001132538.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Rings scUSD kepada USD adalah $ -0.0003808085.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Rings scUSD kepada USD adalah $ +0.0007348967725109.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00127716+0.13%
30 Hari$ +0.0001132538+0.01%
60 Hari$ -0.0003808085-0.03%
90 Hari$ +0.0007348967725109+0.07%

Apakah itu Rings scUSD (SCUSD)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Rings scUSD (SCUSD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Rings scUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rings scUSD (SCUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rings scUSD (SCUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rings scUSD.

Semak Rings scUSD ramalan harga sekarang!

SCUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Rings scUSD (SCUSD)

Memahami tokenomik Rings scUSD (SCUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rings scUSD (SCUSD)

Berapakah nilai Rings scUSD (SCUSD) hari ini?
Harga langsung SCUSD dalam USD ialah 0.998711 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCUSD ke USD?
Harga semasa SCUSD ke USD ialah $ 0.998711. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rings scUSD?
Had pasaran untuk SCUSD ialah $ 1.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCUSD?
Bekalan edaran SCUSD ialah 1.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCUSD?
SCUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.017 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCUSD?
SCUSD melihat harga ATL sebanyak 0.944488 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCUSDialah -- USD.
Adakah SCUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:44:11 (UTC+8)

Rings scUSD (SCUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.