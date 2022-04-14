Tokenomik Rings scUSD (SCUSD)

Lihat cerapan utama tentang Rings scUSD (SCUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Rings scUSD (SCUSD) Maklumat

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic.

Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power.

When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

Laman Web Rasmi:
https://app.rings.money/
Kertas putih:
https://docs.rings.money/

Rings scUSD (SCUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Rings scUSD (SCUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.91M
Jumlah Bekalan:
$ 1.92M
Bekalan Edaran:
$ 1.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.017
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.944488
Harga Semasa:
$ 0.996903
Tokenomik Rings scUSD (SCUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Rings scUSD (SCUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCUSD, terokai SCUSD harga langsung token!

SCUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SCUSD? Halaman ramalan harga SCUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.