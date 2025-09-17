RioDeFi (RFUEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00150656 $ 0.00150656 $ 0.00150656 24J Rendah $ 0.00153683 $ 0.00153683 $ 0.00153683 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 24J Tinggi $ 0.00153683$ 0.00153683 $ 0.00153683 Sepanjang Masa $ 0.260951$ 0.260951 $ 0.260951 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +0.55%

RioDeFi (RFUEL) harga masa nyata ialah $0.00150824. Sepanjang 24 jam yang lalu, RFUEL didagangkan antara $ 0.00150656 rendah dan $ 0.00153683 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RFUEL sepanjang masa ialah $ 0.260951, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RFUEL telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RioDeFi (RFUEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 338.55K$ 338.55K $ 338.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 539.81K$ 539.81K $ 539.81K Bekalan Peredaran 224.54M 224.54M 224.54M Jumlah Bekalan 358,029,580.0 358,029,580.0 358,029,580.0

Had Pasaran semasa RioDeFi ialah $ 338.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RFUEL ialah 224.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 358029580.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 539.81K.