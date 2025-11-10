Ripe DAO Governance Token Harga Hari Ini

Harga langsung Ripe DAO Governance Token (RIPE) hari ini ialah $ 1.56, dengan 6.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIPE kepada USD penukaran adalah $ 1.56 setiap RIPE.

Ripe DAO Governance Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,852,081, dengan bekalan edaran sebanyak 1.19M RIPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIPE didagangkan antara $ 1.44 (rendah) dan $ 1.58 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 42.92, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.43.

Dalam prestasi jangka pendek, RIPE dipindahkan -0.33% dalam sejam terakhir dan -11.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.56B$ 1.56B $ 1.56B Bekalan Peredaran 1.19M 1.19M 1.19M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

