Ripple USD (RLUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999177 $ 0.999177 $ 0.999177 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999177$ 0.999177 $ 0.999177 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Harga Terendah $ 0.962292$ 0.962292 $ 0.962292 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Ripple USD (RLUSD) harga masa nyata ialah $0.99981. Sepanjang 24 jam yang lalu, RLUSD didagangkan antara $ 0.999177 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RLUSD sepanjang masa ialah $ 1.073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.962292.

Dari segi prestasi jangka pendek, RLUSD telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ripple USD (RLUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 729.70M$ 729.70M $ 729.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 729.70M$ 729.70M $ 729.70M Bekalan Peredaran 729.95M 729.95M 729.95M Jumlah Bekalan 729,950,821.4599981 729,950,821.4599981 729,950,821.4599981

Had Pasaran semasa Ripple USD ialah $ 729.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RLUSD ialah 729.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 729950821.4599981. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 729.70M.