Ripple USD Logo

Ripple USD Harga (RLUSD)

Tidak tersenarai

1 RLUSD ke USD Harga Langsung:

$0.999638
0.00%1D
USD
Ripple USD (RLUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:40 (UTC+8)

Ripple USD (RLUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.999177
24J Rendah
$ 1.001
24J Tinggi

$ 0.999177
$ 1.001
$ 1.073
$ 0.962292
-0.02%

+0.03%

+0.03%

+0.03%

Ripple USD (RLUSD) harga masa nyata ialah $0.99981. Sepanjang 24 jam yang lalu, RLUSD didagangkan antara $ 0.999177 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RLUSD sepanjang masa ialah $ 1.073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.962292.

Dari segi prestasi jangka pendek, RLUSD telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ripple USD (RLUSD) Maklumat Pasaran

$ 729.70M
--
$ 729.70M
729.95M
729,950,821.4599981
Had Pasaran semasa Ripple USD ialah $ 729.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RLUSD ialah 729.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 729950821.4599981. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 729.70M.

Ripple USD (RLUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ripple USD kepada USD adalah $ +0.00028998.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ripple USD kepada USD adalah $ -0.0000744858.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ripple USD kepada USD adalah $ -0.0000523900.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ripple USD kepada USD adalah $ +0.00001973657685.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00028998+0.03%
30 Hari$ -0.0000744858-0.00%
60 Hari$ -0.0000523900-0.00%
90 Hari$ +0.00001973657685+0.00%

Apakah itu Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

Ripple USD (RLUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Ripple USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ripple USD (RLUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ripple USD (RLUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ripple USD.

Semak Ripple USD ramalan harga sekarang!

RLUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ripple USD (RLUSD)

Memahami tokenomik Ripple USD (RLUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RLUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ripple USD (RLUSD)

Berapakah nilai Ripple USD (RLUSD) hari ini?
Harga langsung RLUSD dalam USD ialah 0.99981 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RLUSD ke USD?
Harga semasa RLUSD ke USD ialah $ 0.99981. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ripple USD?
Had pasaran untuk RLUSD ialah $ 729.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RLUSD?
Bekalan edaran RLUSD ialah 729.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RLUSD?
RLUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.073 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RLUSD?
RLUSD melihat harga ATL sebanyak 0.962292 USD.
Berapakah jumlah dagangan RLUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RLUSDialah -- USD.
Adakah RLUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
RLUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RLUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.