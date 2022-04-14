Tokenomik Ripple USD (RLUSD)

Tokenomik Ripple USD (RLUSD)

Lihat cerapan utama tentang Ripple USD (RLUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ripple USD (RLUSD) Maklumat

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars.

As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence.

RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

Laman Web Rasmi:
https://ripple.com/solutions/stablecoin/

Ripple USD (RLUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ripple USD (RLUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 729.54M
Jumlah Bekalan:
$ 729.95M
Bekalan Edaran:
$ 729.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 729.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.073
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.962292
Harga Semasa:
$ 0.999564
Tokenomik Ripple USD (RLUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ripple USD (RLUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RLUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RLUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RLUSD, terokai RLUSD harga langsung token!

RLUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RLUSD? Halaman ramalan harga RLUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.