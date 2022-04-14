Tokenomik Ripple USD (RLUSD)
Ripple USD (RLUSD) Maklumat
Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars.
As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence.
RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.
Ripple USD (RLUSD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ripple USD (RLUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Ripple USD (RLUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ripple USD (RLUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RLUSD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RLUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.