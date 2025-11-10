RIPPLE WITH RIZZ Harga Hari Ini

Harga langsung RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) hari ini ialah $ 0.00001962, dengan 1.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIZZLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001962 setiap RIZZLE.

RIPPLE WITH RIZZ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,422.84, dengan bekalan edaran sebanyak 989.87M RIZZLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIZZLE didagangkan antara $ 0.000019 (rendah) dan $ 0.00001962 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00035597, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001714.

Dalam prestasi jangka pendek, RIZZLE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -20.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K Bekalan Peredaran 989.87M 989.87M 989.87M Jumlah Bekalan 989,871,841.860799 989,871,841.860799 989,871,841.860799

Had Pasaran semasa RIPPLE WITH RIZZ ialah $ 19.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIZZLE ialah 989.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989871841.860799. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.42K.