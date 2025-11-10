Ripplebids Harga Hari Ini

Harga langsung Ripplebids (XRPB-SOL) hari ini ialah $ 0.00000594, dengan 6.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XRPB-SOL kepada USD penukaran adalah $ 0.00000594 setiap XRPB-SOL.

Ripplebids kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,934.32, dengan bekalan edaran sebanyak 999.76M XRPB-SOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XRPB-SOL didagangkan antara $ 0.00000552 (rendah) dan $ 0.00000601 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00028007, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000512.

Dalam prestasi jangka pendek, XRPB-SOL dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -17.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ripplebids (XRPB-SOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Bekalan Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Jumlah Bekalan 999,758,012.822195 999,758,012.822195 999,758,012.822195

Had Pasaran semasa Ripplebids ialah $ 5.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XRPB-SOL ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999758012.822195. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.93K.