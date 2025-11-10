Ripples Harga Hari Ini

Harga langsung Ripples (RPLS) hari ini ialah $ 0.00197209, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RPLS kepada USD penukaran adalah $ 0.00197209 setiap RPLS.

Ripples kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 167,628, dengan bekalan edaran sebanyak 85.00M RPLS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RPLS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.131094, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0013498.

Dalam prestasi jangka pendek, RPLS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ripples (RPLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Bekalan Peredaran 85.00M 85.00M 85.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Ripples ialah $ 167.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RPLS ialah 85.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 197.21K.