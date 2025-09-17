Rita Elite Order (RITA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00123176 $ 0.00123176 $ 0.00123176 24J Rendah $ 0.0013142 $ 0.0013142 $ 0.0013142 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00123176$ 0.00123176 $ 0.00123176 24J Tinggi $ 0.0013142$ 0.0013142 $ 0.0013142 Sepanjang Masa $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -5.28% Perubahan Harga (7D) -22.86% Perubahan Harga (7D) -22.86%

Rita Elite Order (RITA) harga masa nyata ialah $0.00124476. Sepanjang 24 jam yang lalu, RITA didagangkan antara $ 0.00123176 rendah dan $ 0.0013142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RITA sepanjang masa ialah $ 0.01035089, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RITA telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -5.28% dalam 24 jam dan -22.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rita Elite Order (RITA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.81K$ 124.81K $ 124.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.81K$ 124.81K $ 124.81K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Rita Elite Order ialah $ 124.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RITA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.81K.