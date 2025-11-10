River Pts Harga Hari Ini

Harga langsung River Pts (RIVER PTS) hari ini ialah $ 0.01249062, dengan 67.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIVER PTS kepada USD penukaran adalah $ 0.01249062 setiap RIVER PTS.

River Pts kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,808,548, dengan bekalan edaran sebanyak 643.34M RIVER PTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIVER PTS didagangkan antara $ 0.00704515 (rendah) dan $ 0.04251711 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0476517, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00704515.

Dalam prestasi jangka pendek, RIVER PTS dipindahkan +19.67% dalam sejam terakhir dan -69.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

River Pts (RIVER PTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Bekalan Peredaran 643.34M 643.34M 643.34M Jumlah Bekalan 643,344,757.9715004 643,344,757.9715004 643,344,757.9715004

