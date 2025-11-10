BursaDEX+
Harga River Pts langsung hari ini ialah 0.01249062 USD.RIVER PTS modal pasaran ialah 7,808,548 USD. Jejaki masa nyata RIVER PTS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RIVER PTS

Maklumat Harga RIVER PTS

Apakah RIVER PTS

Laman Web Rasmi RIVER PTS

Tokenomik RIVER PTS

Ramalan Harga RIVER PTS

River Pts Logo

River Pts Harga (RIVER PTS)

Tidak tersenarai

1 RIVER PTS ke USD Harga Langsung:

$0.01211581
$0.01211581
-68.30%1D
USD
River Pts (RIVER PTS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:33:38 (UTC+8)

River Pts Harga Hari Ini

Harga langsung River Pts (RIVER PTS) hari ini ialah $ 0.01249062, dengan 67.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIVER PTS kepada USD penukaran adalah $ 0.01249062 setiap RIVER PTS.

River Pts kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,808,548, dengan bekalan edaran sebanyak 643.34M RIVER PTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIVER PTS didagangkan antara $ 0.00704515 (rendah) dan $ 0.04251711 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0476517, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00704515.

Dalam prestasi jangka pendek, RIVER PTS dipindahkan +19.67% dalam sejam terakhir dan -69.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

River Pts (RIVER PTS) Maklumat Pasaran

$ 7.81M
$ 7.81M

--
--

$ 7.81M
$ 7.81M

643.34M
643.34M

643,344,757.9715004
643,344,757.9715004

Had Pasaran semasa River Pts ialah $ 7.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIVER PTS ialah 643.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 643344757.9715004. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.81M.

River Pts Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00704515
$ 0.00704515
24J Rendah
$ 0.04251711
$ 0.04251711
24J Tinggi

$ 0.00704515
$ 0.00704515

$ 0.04251711
$ 0.04251711

$ 0.0476517
$ 0.0476517

$ 0.00704515
$ 0.00704515

+19.67%

-67.38%

-69.17%

-69.17%

River Pts (RIVER PTS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga River Pts kepada USD adalah $ -0.0258111249865354.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga River Pts kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga River Pts kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga River Pts kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0258111249865354-67.38%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk River Pts

River Pts (RIVER PTS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIVER PTS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
River Pts (RIVER PTS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga River Pts berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga River Pts yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RIVER PTS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik River Pts Ramalan Harga.

Apakah itu River Pts (RIVER PTS)

River Pts are the ecosystem points of the River Protocol — a chain-abstraction stablecoin system that connects liquidity across ecosystems.

River Pts represent participation and contribution rights within the River economy and can be dynamically converted into $RIVER tokens. The system introduces the world’s first Dynamic Airdrop Conversion, where time directly affects conversion ratio and market value.

This turns airdrops into a live, behavior-driven market, aligning user activity, liquidity, and token distribution in real time.

River Pts (RIVER PTS) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai River Pts

Berapakah nilai 1 River Pts pada tahun 2030?
Jika River Pts berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga River Pts berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:33:38 (UTC+8)

River Pts (RIVER PTS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang River Pts

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04373

$0.1252

$0.00487

$0.00220

$0.000003630

$0.013915

$0.0000002006

