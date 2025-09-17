RivusDAO (RIVUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.104882$ 0.104882 $ 0.104882 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -1.74% Perubahan Harga (7D) +3.60% Perubahan Harga (7D) +3.60%

RivusDAO (RIVUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIVUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIVUS sepanjang masa ialah $ 0.104882, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIVUS telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -1.74% dalam 24 jam dan +3.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RivusDAO (RIVUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.48K$ 48.48K $ 48.48K Bekalan Peredaran 294.67M 294.67M 294.67M Jumlah Bekalan 987,500,000.0 987,500,000.0 987,500,000.0

Had Pasaran semasa RivusDAO ialah $ 14.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIVUS ialah 294.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.48K.