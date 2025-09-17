RizzmasEve (RIZZMASEVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00006157 24J Tinggi $ 0.00006428 Sepanjang Masa $ 0.00025468 Harga Terendah $ 0.00000476 Perubahan Harga (1J) +0.60% Perubahan Harga (1D) +0.25% Perubahan Harga (7D) -13.96%

RizzmasEve (RIZZMASEVE) harga masa nyata ialah $0.00006208. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIZZMASEVE didagangkan antara $ 0.00006157 rendah dan $ 0.00006428 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIZZMASEVE sepanjang masa ialah $ 0.00025468, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000476.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIZZMASEVE telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan -13.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RizzmasEve (RIZZMASEVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.99K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.99K Bekalan Peredaran 997.93M Jumlah Bekalan 997,934,277.613051

Had Pasaran semasa RizzmasEve ialah $ 61.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIZZMASEVE ialah 997.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997934277.613051. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.99K.