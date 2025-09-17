Rkey (RKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00221333 $ 0.00221333 $ 0.00221333 24J Rendah $ 0.00248554 $ 0.00248554 $ 0.00248554 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00221333$ 0.00221333 $ 0.00221333 24J Tinggi $ 0.00248554$ 0.00248554 $ 0.00248554 Sepanjang Masa $ 0.00959271$ 0.00959271 $ 0.00959271 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) -1.50% Perubahan Harga (7D) -5.21% Perubahan Harga (7D) -5.21%

Rkey (RKEY) harga masa nyata ialah $0.0022747. Sepanjang 24 jam yang lalu, RKEY didagangkan antara $ 0.00221333 rendah dan $ 0.00248554 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RKEY sepanjang masa ialah $ 0.00959271, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RKEY telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -1.50% dalam 24 jam dan -5.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rkey (RKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 844.48K$ 844.48K $ 844.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Bekalan Peredaran 371.25M 371.25M 371.25M Jumlah Bekalan 995,833,334.0 995,833,334.0 995,833,334.0

Had Pasaran semasa Rkey ialah $ 844.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RKEY ialah 371.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995833334.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.27M.