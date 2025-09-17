RMRK (RMRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04747751 $ 0.04747751 $ 0.04747751 24J Rendah $ 0.04957718 $ 0.04957718 $ 0.04957718 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04747751$ 0.04747751 $ 0.04747751 24J Tinggi $ 0.04957718$ 0.04957718 $ 0.04957718 Sepanjang Masa $ 66.22$ 66.22 $ 66.22 Harga Terendah $ 0.01700738$ 0.01700738 $ 0.01700738 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -3.26% Perubahan Harga (7D) +9.20% Perubahan Harga (7D) +9.20%

RMRK (RMRK) harga masa nyata ialah $0.04789723. Sepanjang 24 jam yang lalu, RMRK didagangkan antara $ 0.04747751 rendah dan $ 0.04957718 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RMRK sepanjang masa ialah $ 66.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01700738.

Dari segi prestasi jangka pendek, RMRK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -3.26% dalam 24 jam dan +9.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RMRK (RMRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 432.70K$ 432.70K $ 432.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 478.97K$ 478.97K $ 478.97K Bekalan Peredaran 9.03M 9.03M 9.03M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa RMRK ialah $ 432.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RMRK ialah 9.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 478.97K.