ROACORE (ROA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00909546 $ 0.00909546 $ 0.00909546 24J Rendah $ 0.01086026 $ 0.01086026 $ 0.01086026 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00909546$ 0.00909546 $ 0.00909546 24J Tinggi $ 0.01086026$ 0.01086026 $ 0.01086026 Sepanjang Masa $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 Harga Terendah $ 0.00821655$ 0.00821655 $ 0.00821655 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) +1.98% Perubahan Harga (7D) +3.71% Perubahan Harga (7D) +3.71%

ROACORE (ROA) harga masa nyata ialah $0.0092763. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROA didagangkan antara $ 0.00909546 rendah dan $ 0.01086026 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROA sepanjang masa ialah $ 4.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00821655.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROA telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, +1.98% dalam 24 jam dan +3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ROACORE (ROA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M Bekalan Peredaran 602.00M 602.00M 602.00M Jumlah Bekalan 949,999,869.89 949,999,869.89 949,999,869.89

Had Pasaran semasa ROACORE ialah $ 5.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROA ialah 602.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949999869.89. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.81M.