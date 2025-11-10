BursaDEX+
Harga Roadmap Coin langsung hari ini ialah 0.00000847 USD.RDMP modal pasaran ialah 8,469.77 USD. Jejaki masa nyata RDMP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RDMP

Maklumat Harga RDMP

Apakah RDMP

Laman Web Rasmi RDMP

Tokenomik RDMP

Ramalan Harga RDMP

Roadmap Coin Logo

Roadmap Coin Harga (RDMP)

Tidak tersenarai

1 RDMP ke USD Harga Langsung:

+6.10%1D
USD
Roadmap Coin (RDMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:37:20 (UTC+8)

Roadmap Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Roadmap Coin (RDMP) hari ini ialah $ 0.00000847, dengan 6.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RDMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000847 setiap RDMP.

Roadmap Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,469.77, dengan bekalan edaran sebanyak 999.76M RDMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RDMP didagangkan antara $ 0.00000788 (rendah) dan $ 0.00000851 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013432, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000788.

Dalam prestasi jangka pendek, RDMP dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -28.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Roadmap Coin (RDMP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Roadmap Coin ialah $ 8.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RDMP ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999759502.8500366. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.47K.

Roadmap Coin Sejarah Harga USD

+0.36%

+6.13%

-28.03%

-28.03%

Roadmap Coin (RDMP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ -0.0000010168.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ -0.0000034475.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ -0.00000472901326453168.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.13%
30 Hari$ -0.0000010168-12.00%
60 Hari$ -0.0000034475-40.70%
90 Hari$ -0.00000472901326453168-35.82%

Ramalan Harga untuk Roadmap Coin

Roadmap Coin (RDMP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RDMP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Roadmap Coin (RDMP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Roadmap Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Roadmap Coin (RDMP) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Roadmap Coin

Berapakah nilai 1 Roadmap Coin pada tahun 2030?
Jika Roadmap Coin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Roadmap Coin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:37:20 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

