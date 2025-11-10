Roadmap Coin Harga (RDMP)
Harga langsung Roadmap Coin (RDMP) hari ini ialah $ 0.00000847, dengan 6.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RDMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000847 setiap RDMP.
Roadmap Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,469.77, dengan bekalan edaran sebanyak 999.76M RDMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RDMP didagangkan antara $ 0.00000788 (rendah) dan $ 0.00000851 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013432, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000788.
Dalam prestasi jangka pendek, RDMP dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -28.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Roadmap Coin ialah $ 8.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RDMP ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999759502.8500366. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.47K.
Pada hari ini, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ -0.0000010168.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ -0.0000034475.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Roadmap Coin kepada USD adalah $ -0.00000472901326453168.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+6.13%
|30 Hari
|$ -0.0000010168
|-12.00%
|60 Hari
|$ -0.0000034475
|-40.70%
|90 Hari
|$ -0.00000472901326453168
|-35.82%
Pada tahun 2040, harga Roadmap Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
