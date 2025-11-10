Roadmap Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Roadmap Coin (RDMP) hari ini ialah $ 0.00000847, dengan 6.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RDMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000847 setiap RDMP.

Roadmap Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,469.77, dengan bekalan edaran sebanyak 999.76M RDMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RDMP didagangkan antara $ 0.00000788 (rendah) dan $ 0.00000851 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013432, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000788.

Dalam prestasi jangka pendek, RDMP dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -28.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Roadmap Coin (RDMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Bekalan Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Jumlah Bekalan 999,759,502.8500366 999,759,502.8500366 999,759,502.8500366

Had Pasaran semasa Roadmap Coin ialah $ 8.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RDMP ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999759502.8500366. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.47K.